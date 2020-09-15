У 15-му турі чемпіонату Монголії сталась історична подія. У матчі між командами "Суміда Гепро" і "Улан-Батор" у складі господарів зіграв 54-річний Хандсурен Оюнбілег.

Цікаво, що Оюунбілег провів свій перший матч за 24 роки. Професійну кар'єру він завершив ще в 1996 році, але, схоже, занудьгував на карантині і вирішив знову повернутися в спорт, пише 24 канал.

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У поважному віці Хандсурен легко вирізняється на полі завдяки своїй сивій шевелюрі. Правда, чомусь на сайті монгольської ліги він зазначений, як воротар, а повернувся в ролі польового.

Moğolistan Ligi'nde 54 yaşındaki futbolcu Khandsuren Oyunbileg yeşil sahalarda. pic.twitter.com/Zj5eQXWspQ — FutbolArena TV (@FutbolarenaTV) September 14, 2020

"Суміда Гепро" програла 15 матчів з 15-ти в чемпіонаті Монголії з різницею м'ячів 7:82. Клуб посідає останнє, 10 місце в турнірній таблиці монгольської Прем'єр-ліги і на 29 очок відстає від п'ятого місця, яке дає можливість у другому етапі чемпіонату поборотися за медалі.

Рекорд українця

Він побив рекорд граючого президента "Реал Фарма" Миколи Ліховідова, який з'явився на полі в матчі Кубка України у віці 54 року 7 місяців і 4 дні. Відзначимо, що Оюунбілег на 17 днів старше українця.