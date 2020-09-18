Правый полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков тренируется в общей группе "Динамо". Хотя клубным врачам не удалось выяснить точную причину проблем с мышцами у футболиста.

Все футболисты собрались на клубной базе в Конча-Заспе, где был замечен и Виктор Цыганков. Футболист готовится к матчу третьего тура чемпионата Украины против "Львова", сообщил официальный сайт клуба.

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Игрок не мог тренироваться в полную силу из-за воспалительных процессов в мышце, поэтому Цыганков летал в Мюнхен, чтобы пройти медицинское обследование, которое не выявило проблем со здоровьем у футболиста.

Из-за повреждения хавбек уже пропустил матч против нидерландского АЗ в квалификации Лиги чемпионов. Цыганков уже успел вернуться с лазарета команды, но врачи так и не установили характер травмы полузащитника.

Также с лазарета вернулись Денис Гармаш и Миккель Дуелунд, Дуелунд вскоре может уйти из "Динамо", а Гармаш все еще не заявлен на сезон УПЛ.

Карьера Цыганкова в "Динамо"