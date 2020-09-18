Вернулся ли Цыганков к тренировкам "Динамо": врачи не смогли определить причину травмы
Правый полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков тренируется в общей группе "Динамо". Хотя клубным врачам не удалось выяснить точную причину проблем с мышцами у футболиста.
Все футболисты собрались на клубной базе в Конча-Заспе, где был замечен и Виктор Цыганков. Футболист готовится к матчу третьего тура чемпионата Украины против "Львова", сообщил официальный сайт клуба.
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Игрок не мог тренироваться в полную силу из-за воспалительных процессов в мышце, поэтому Цыганков летал в Мюнхен, чтобы пройти медицинское обследование, которое не выявило проблем со здоровьем у футболиста.
Из-за повреждения хавбек уже пропустил матч против нидерландского АЗ в квалификации Лиги чемпионов. Цыганков уже успел вернуться с лазарета команды, но врачи так и не установили характер травмы полузащитника.
Также с лазарета вернулись Денис Гармаш и Миккель Дуелунд, Дуелунд вскоре может уйти из "Динамо", а Гармаш все еще не заявлен на сезон УПЛ.
Карьера Цыганкова в "Динамо"
- В 2016 году Цыганков дебютировал за киевлян в УПЛ. В 2017 году Виктор Цыганков стал самым молодым игроком "Динамо", который оформил хет-трик, который помог киевлянам одержать домашнюю разгромную победу над львовскими "Карпатами" (5:0).
- По итогам сезона 2018/19 стал лучшим игроком сезона в УПЛ по системе "гол+пас" (18+11), но занял второе место как в гонке бомбардиров, так и в списке лучших ассистентов, отстав на один балл от "горняков" Жуниора Мораеса и Тайсона, соответственно.
- Летом 2016 года дебютировал в национальной сборной Украины.