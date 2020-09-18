Правий півзахисник київського "Динамо" і збірної України Віктор Циганков тренується у загальній групі "Динамо". Хоча клубним лікарям не вдалось вияснити точну причину проблем з м'язами у футболіста.

Всі футболісти зібрались на клубній базі у Конча-Заспі, де був помічений і Віктор Циганков. Футболіст готується до матчу третього туру чемпіонату України проти "Львова", повідомив офіційний сайт клубу.

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Гравець не міг тренуватись у повну силу через запальні процеси в м'язі, тому Циганков літав у Мюнхен, щоб пройти медичне обстеження, яке не виявило проблем зі здоров'ям у футболіста.

Через пошкодження хавбек вже пропустив матч проти нідерландського АЗ у кваліфікації Ліги чемпіонів. Циганков вже встиг повернутись із лазарету команди, але лікарі так і не встановили характер травми півзахисника.

Також із лазарету повернулись Денис Гармаш та Міккель Дуелунд, Дуелунд незабаром може піти з "Динамо", а Гармаш все ще не заявлений на сезон УПЛ.

Кар'єра Циганкова у "Динамо"