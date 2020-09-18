Чи повернувся Циганков до тренувань "Динамо": лікарі не змогли визначити причину травми
Правий півзахисник київського "Динамо" і збірної України Віктор Циганков тренується у загальній групі "Динамо". Хоча клубним лікарям не вдалось вияснити точну причину проблем з м'язами у футболіста.
Всі футболісти зібрались на клубній базі у Конча-Заспі, де був помічений і Віктор Циганков. Футболіст готується до матчу третього туру чемпіонату України проти "Львова", повідомив офіційний сайт клубу.
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Гравець не міг тренуватись у повну силу через запальні процеси в м'язі, тому Циганков літав у Мюнхен, щоб пройти медичне обстеження, яке не виявило проблем зі здоров'ям у футболіста.
Через пошкодження хавбек вже пропустив матч проти нідерландського АЗ у кваліфікації Ліги чемпіонів. Циганков вже встиг повернутись із лазарету команди, але лікарі так і не встановили характер травми півзахисника.
Також із лазарету повернулись Денис Гармаш та Міккель Дуелунд, Дуелунд незабаром може піти з "Динамо", а Гармаш все ще не заявлений на сезон УПЛ.
Кар'єра Циганкова у "Динамо"
- У 2016 році Циганков дебютував за киян в УПЛ. 2017 року Віктор Циганков став наймолодшим гравцем "Динамо", який оформив хет-трик, що допоміг киянам здобути домашню розгромну перемогу над львівськими "Карпатами" (5:0).
- За підсумками сезону 2018/19 став найкращим гравцем сезону в УПЛ за системою "гол+пас" (18+11), але посів другу сходинку як у гонці бомбардирів, так і у списку найкращих асистентів, відставши на один бал від "гірників" Жуніора Мораеса та Тайсона, відповідно.
- Влітку 2016 року дебютував у національній збірній України.