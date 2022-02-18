Последний украинский тренер играл в плей-офф в 2016 году
По итогам группового этапа Лиги чемпионов Шериф занял третье место и вылетел в 1/16 финала Лиги Европы. В четверг, 17 февраля, команда Вернидуба неожиданно обыграла португальскую Брагу (2:0), сообщает 24 канал.
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Благодаря победе Шерифа Вернидуб стал первым украинским тренером за последние 7 лет, который выиграл матч плей-офф еврокубков.
До этого украинские специалисты побеждали во главе своих команд в плей-офф еврокубков еще в сезоне-2014/2015. Речь идет о Сергее Реброве и Мироне Маркевиче.
Тогда Сергей Ребров во главе "Динамо" обыграл Эвертон в 1/8 финала Лиги Европы (5:2), но затем киевляне вылетели от Фиорентины.
До Вернидуба последним украинским тренером, выигрывавшим матч плей-офф, был Мирон Маркевич. Во главе Днепра он победил Наполи (1:0) в полуфинале Лиги Европы.
С тех пор только Сергей Ребров, как тренер, выступал в плей-офф еврокубков. В сезоне 2015/2016 специалист вывел Динамо в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Однако киевляне сначала уступили Манчестер Сити со счетом 1:3, а затем сыграли с "горожанам" вничью 0:0.
Шериф – Брага видеообзор