Вернидуб сотворил чудо: Шериф стал первым клубом Молдовы, пробившимся в группу Лиги чемпионов

Украинский специалист Юрий Вернидуб переписал историю молдавского футбола. Тренер вывел Шериф в групповой раунд Лиги чемпионов.

Исторический выход

В плей-офф Лиги чемпионов подопечные Юрия Вернидуба одолели загребское Динамо. Такой результат стал настоящей сенсацией еврокубков.

Стоит узнать Кто вышел в групповой раунд Лиги чемпионов

Первая встреча между этими командами завершилась неожиданным разгромом динамовцев – 3:0. Футболисты из Молдовы фактически обеспечили себе выход в следующий этап. На выезде Шериф расписал нулевую мировую с Динамо. После матча триумфаторы не сдерживали эмоций на футбольном поле.

Шериф – первый клуб из Молдовы, который будет соревноваться в групповом раунде престижного турнира.



Эмоции футболистов после выхода в группу Лиги чемпионов / Фото из instagram.com/fc_sheriff

Это чудо сотворил Шериф во главе с украинским наставником Юрием Вернидубом. Специалист воплотил свою мечту в реальность.

Украинец возглавил молдавский клуб в декабре 2020 года.

Своих соперников Шериф узнает уже 26 августа. Начало жеребьевки в 19:00. Отметим, что в следующем раунде сыграют два украинских клуба – Шахтер и Динамо.