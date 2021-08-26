Історичний вихід

У плей-офф Ліги чемпіонів підопічні Юрія Вернидуба здолали загребське Динамо. Такий результат став справжньою сенсацією єврокубків.

Варто дізнатись Хто вийшов у груповий раунд Ліги чемпіонів

Перша зустріч між цими командами завершилась несподіваним розгромом динамівців – 3:0. Футболісти з Молдови фактично забезпечили собі вихід у наступний етап. На виїзді Шериф розписав нульову мирову з Динамо. Після матчу тріумфатори не стримували емоцій на футбольному полі.

Шериф – перший клуб із Молдови, який буде змагатись у груповому раунді престижного турніру.



Емоції футболістів після виходу у групу Ліги чемпіонів / Фото з instagram.com/fc_sheriff

Це диво створив Шериф на чолі з українським наставником Юрієм Вернидубом. Спеціаліст втілив свою мрію у реальність.

Українець очолив молдовський клуб у грудні 2020 року.

Своїх суперників Шериф дізнається вже 26 серпня. Початок жеребкування о 19:00. Відзначимо, що у наступному раунді зіграють два українські клуби – Шахтар та Динамо.