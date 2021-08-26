Исторический выход
В плей-офф Лиги чемпионов подопечные Юрия Вернидуба одолели загребское Динамо. Такой результат стал настоящей сенсацией еврокубков.
Стоит узнать Кто вышел в групповой раунд Лиги чемпионов
Первая встреча между этими командами завершилась неожиданным разгромом динамовцев – 3:0. Футболисты из Молдовы фактически обеспечили себе выход в следующий этап. На выезде Шериф расписал нулевую мировую с Динамо. После матча триумфаторы не сдерживали эмоций на футбольном поле.
Шериф – первый клуб из Молдовы, который будет соревноваться в групповом раунде престижного турнира.
Эмоции футболистов после выхода в группу Лиги чемпионов / Фото из instagram.com/fc_sheriff
- Это чудо сотворил Шериф во главе с украинским наставником Юрием Вернидубом. Специалист воплотил свою мечту в реальность.
- Украинец возглавил молдавский клуб в декабре 2020 года.