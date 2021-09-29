Вернидуб повторил легендарное достижение Лобановского и Кучеревского
29 сентября 2021 , 07:56Читати новину українською
Источник:Эпоха Футбола
Молдавский Шериф, который возглавляет украинский тренер Юрий Вернидуб, в своем первом сезоне в Лиге чемпионов сенсационно обыграл на выезде мадридский Реал со счетом 2:1.
Таким образом, Вернидуб повторил достижение украинских тренеров Валерия Лобановского и Евгения Кучеревского, которые тоже имеют в своем активе победы над мадридским клубом.
Как это было Шериф Вернидуба сенсационно обыграл Реал в Мадриде: видео голов
Вернидуб – первый, кто обыграл Реал на его стадионе в официальном матче. В 1990 году Днепр сыграл в Мадриде товарищеский матч и победил.
Динамо Лобановского побеждало Реал в 1999 году, но на НСК Олимпийский.
Реал – Шериф: коротко о матче
- Шериф первым открыл счет после точного удара Джахшибаева на 25-й минуте. Реалу удалось отыграться благодаря реализованному пенальти в исполнении Бензема на 65-й минуте, но в конце матча Тиль красивым ударом принес молдавскому клубу историческую победу.
- Клуб из Тирасполя с шестью очками лидирует в группе D, где также выступает Шахтер.