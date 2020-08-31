Третий тур чемпионата Венгрии оказался удачным сразу для нескольких футболистов сборной Украины. Игорь Харатин и Иван Петряк, которые не так давно получали вызовы в национальную команду, отметились голами за свои команды.

Полузащитник "Фехервара" Иван Петряк отметился голом в матче 3-го тура чемпионата Венгрии против "Будафока". Об этом пишет 24 канал. Кстати: Сергей Ребров – лучший тренер года в чемпионате Венгрии 26-летний украинец установил окончательный счет встречи на 91-й минуте. Команда украинца победила со счетом 4:1. Смотрите видео гола Петряка Полузащитник "Ференцвароша" Игорь Харатин отметился голом в матче против "Залаэгерсега". 25-летний украинец сделал счет 2:0 на 53-й минуте игры. В итоге гол Игоря принес Ференцварошу победу,ведь хозяева смогли сократить счет. Смотрите видео гола Харатина После трех туров "Фехервар" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Венгрии, набрав 5 очков. "Ференцварош" набрал 4 очка и имеет игру в запасе. В прошлом году "Ференцварош" второй раз подряд стал чемпионом Венгрии.