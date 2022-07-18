Суркис рассказал о возможном возвращении Ярмоленко в Динамо

Украинский вингер Андрей Ярмоленко подписал соглашение с клубом Сергея Реброва Аль-Айном. Контракт рассчитан на год.

Суркис: Он выбрал такой путь

Президент Динамо Суркис рассказал о возможном возвращении Андрея Ярмоленко в киевский клуб. Ранее сообщалось, что украинский вингер планирует присоединиться к киевскому клубу.

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Он не был близок к Динамо. Мы с ним разговаривали. Я ему действительно предлагал, чтобы он рассмотрел этот вопрос. Но больше мы с ним никуда не продвинулись. Он выбрал такой путь. Я его путь очень уважаю. У него маленькие дети, жена, родители, находящиеся дома. Он очень переживает из-за этого,

– сказал Суркис.

Босс Динамо считает, что возвращение Ярмоленко вполне реально, однако, вероятно, не как футболист.

"Думаю, придет время, когда Ярмоленко может вернуться в Динамо. Может, не как игрок, а как тренер, спортивный директор. Я его очень уважаю за его патриотическую поддержку. Он заслуживает, чтобы доиграть и заработать деньги для семьи", – отметил президент "бело-синих".

Соглашение украинца с эмиратским клубом рассчитано на один год.

Всё может быть в этой жизни. Никто же не мог сказать до 24 февраля, что варвары на нас нападут, бомбить наших детей, стариков, мирное население. Это произошло, а мы должны бороться на всех фронтах,

– добавил Суркис.

Что известно о переходе Ярмоленко