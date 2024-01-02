Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри обратился к обладателю титулов WBA, WBO, IBF, IBO Александру Усику. "Цыганский король" снова применил свой треш-ток в адрес украинца.

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Фьюри снова применил треш-ток

Британский боксер поделился небольшим видео после пробежки, заявив, что с нетерпением ждет времени, когда сможет нокаутировать Усика.

Большой беговой день в долбанном Морками. Вперед! Это было просто. Я размажу лицо кролика Усика. Ничтожный кусок дерьма,

– сказал Фьюри.

Поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.