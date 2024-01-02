17 лютого в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться бій, який може зайняти помітне місце в історії професійного боксу. Маємо на увазі протистояння українця Олександра Усика та британця Тайсона Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона в суперважкій ваговій категорії.

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Хижняк назвав головну перевагу Усика над Ф'юрі

Чемпіон світу та Європи серед аматорів, срібний призер Олімпійських ігор Олександр Хижняк поділився своїми очікуваннями від цього поєдинку:

"Обидва атлети не потребують якоїсь реклами. Це видатні боксери. Я вірю в Олександра Усика, який дуже багато працює на тренуваннях, що й дозволяє йому прогресувати, використовуючи нереалізовані резерви.

Якщо українець зуміє продемонструвати увесь свій потенціал, то все буде добре. Я бажаю Олександру лише перемоги", – сказав Ф’юрі.

До слова. Усик та Ф'юрі досі не програвали на професійному рингу. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинку, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.