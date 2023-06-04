Насолили друг другу: какие клубы вылетели из УПЛ, а кто сыграет в стыковых матчах за "выживание"

По итогам Украинской Премьер-лиги стали известны имена команд, которые не сыграют в высшем дивизионе в следующей компании. Коллективы вели безжалостную борьбу до самого конца.

Украинские коллективы провели матчи 30 тура местного элитного чемпионата. Одни празднуют свои победы, а Верес и Ингулец молятся за свое будущее, пишет 24 Канал.

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Должны быть победители и лузеры

Все команды, представленные в Украинской Премьер-лиге 4 июня, отыграли заключительный 30-й тур чемпионата, который расставил все точки над "і". Одноименным лидером украинского первенства стал донецкий Шахтер, еще досрочно завоевавший "золото" соревнований. В эмоциональной борьбе Днепр-1 все же преодолел Кривбасс и сохранил второе место элитного дивизиона, впервые выйдя в Лигу чемпионов А вот Заря, не смотря на разгромную победу в последнем туре, осталась с "бронзой".

Однако интрига царила не только на вершине турнирной таблицы, но и в ее низах. Украинскую Премьер-лигу досрочно покинули Львов и Металлист, которые заняли две последние строчки чемпионата и вылетели из элиты на прямую. К тому же "золотые львы", скорее всего, прекратят свое существование после текущего сезона из-за неудач, а потому их место в Первой лиге должна занять другая команда (возможно, из Второй лиги).

Однако 13-е и 14-е места чемпионата Украины отправляет команды в стыковые матчи за выживание с коллективами, которые просели 3-ю и 4-ю строчку Первой лиги, поэтому клубам еще было за что бороться, а кандидатам на "зону вылета" за Итогами текущего сезона было немало.

Драма на дне таблицы

В частности, за выживание боролись Ингулец, Металлист 1925, Рух, Верес и даже Минай с Черноморцем. ИНгулец и Верес еще и очную встречу в последнем туре УПЛ. Коллективов до последнего сопровождал ничейный результат, что символизировало, что обе команды останутся в зоне вылета, однако ровенская команда смогла забить гол и выиграть матч (1:0).

Таким образом, в случае победы Динамо над Металлистом 1925 Верес сохранял бы прописку в УПЛ, но вот харьковский клуб вырвал "мировую" с киевлянами (1:1) и отобрал у "народного" коллектива шанс остаться в элите. Рух же сыграл в ничью с Александрией, чего и хватило, чтобы со спокойной душой завершить сезон.

Видеообзор матча Верес – Ингулец:

Видеообзор матча Металлист 1925 – Динамо:

Поэтому в стыковых матчах за право сыграть в УПЛ в следующем сезоне сыграют Верес и Ингулец. Ровенский коллектив сойдется в битве с запорожским Металлургом, а петровский клуб – с черкасским ЛНЗ. Решающие поединки состоятся 10 и 14 июня.