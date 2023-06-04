До последнего тура в УПЛ продолжалась борьба между Днепром-1 и Зарей за серебряные и бронзовые медали. Также одной из интриг оставалось, побьет ли Артем Довбик рекорд Генриха Мхитаряна по наибольшему количеству голов в сезоне УПЛ, пишет 24 Канал.

К теме Шахтер – чемпион Украины: "горняки" уничтожили Днепр-1 в матче с пятью изъятиями - видео

Минай – Заря 0:3

Голы: Русин, 8, 57, Батагов, 25

Команда Патрика ван Леувена сделала все от себя зависящее, чтобы сыграть в квалификации самого престижного турнира Европы. Еще в первые 25 минут луганская команда забила 2 быстрых гола благодаря результативным ударам Русина и Батагова. В конце первого тайма Назарий мог делать дубль, но ему не удалось реализовать пенальти.

Впрочем, во втором тайме он смог еще однажды записать свою фамилию в протокол, что позволило ему с 13 голами в УПЛ стать вторым в списке бомбардиров, уступив только Артему Довбику.

Все решалось в параллельном матче.

Видеообзор матча Минай – Заря

Днепр-1 – Кривбасс 1:0

Голы: Бланко, 73

Подопечные Кучера в последнем туре должны были сыграть не хуже луганской Зари, чтобы отобраться в квалификационный раунд Лиги чемпионов. Днепряне к концу сезона сильно сдали, а также имели кадровые проблемы из-за дисквалификации многих игроков за драку в предыдущем матче против Шахтера. Эти факторы сошлись, так что к середине второго тайма казалось, что команда потеряет и "серебро". Но на 73-й минуте днепряне все же нашли свой момент и уже не отпустили соперника.

Итак, наконец, мы знаем победителя в дуэли между "Днепр-1" и "Зарей". Впервые в истории "Днепр-1" сыграет в квалификации Лиги чемпионов. Артем Довбик не смог побить рекорд, однако главную задачу его команда на сезон выполнила, поэтому Артем должен быть доволен.

Первая тройка УПЛ (очки):

Шахтер – 72 Днепр-1 – 67 Заря – 67.

Видеообзор матча Днепр-1 – Кривбасс