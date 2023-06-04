Команда Дениса Костышина Эль-Пасо в 13-м туре USL играла на выезде с Нью-Мексико. Судьбу встречи решил единственный гол, который забивил украинский хавбек, пишет 24 Канал.

Достойно внимания Украинец Денис Костышин забил лучший гол недели в США: видео

На 71-й минуте поединка Денис Костышин головой замкнул навес с левого фланга партнера по команде. Украинский хавбек оказался ловчее двух защитников и голкипера, не ожидавшего такой настырности от игрока атаки.

Видео гола Костышина

Карьера Костышина за океаном