Большое возвращение в Ровно
Ровенский Верес 1 октября в символическом матче будет принимать львовский Рух. Этот поединок будет важным для подопечных Юрия Вирта, ведь футболисты хотят с победы отпраздновать возвращение на отреконструированный "Авангард".
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Последний раз Верес проводил свой домашний матч на "Авангарде" еще 5 лет назад. 27 мая 2017 года ровенский клуб расписал нулевую мировую с Днепром (Черкассы) в розыгрыше Первой лиги Украины.
К сожалению, в целях безопасности из-за военного положения фанаты не смогут с трибун поддержать любимую команду. Матч разных лиг Украины проходят без зрителей.
Напомним, что УПЛ взяла пауза, вызванная матчами сборной Украины в Лиге наций. В течение сентября команда Александра Петракова проведет три поединка.
Как Верес стартовал в сезоне УПЛ-2022/2023
- После 4 туров ровенский клуб идет пятым в турнирной таблице УПЛ. За сыгранные матчи команда Вирта набрала 9 очков.
- В настоящее время единственное поражение Вересу нанес в третьем туре Днепр-1 (2:0).
- В предыдущем матче ровенчане минимально обыграли на выезде Кривбасс (0:1).
- Верес, Заря и Днепр-1, идущий третьим в таблице, имеют в своем активе по 9 баллов. К лидерам (Шахтеру и Колоссу) только один пункт.