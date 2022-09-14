Большое возвращение в Ровно

Ровенский Верес 1 октября в символическом матче будет принимать львовский Рух. Этот поединок будет важным для подопечных Юрия Вирта, ведь футболисты хотят с победы отпраздновать возвращение на отреконструированный "Авангард".

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Последний раз Верес проводил свой домашний матч на "Авангарде" еще 5 лет назад. 27 мая 2017 года ровенский клуб расписал нулевую мировую с Днепром (Черкассы) в розыгрыше Первой лиги Украины.

К сожалению, в целях безопасности из-за военного положения фанаты не смогут с трибун поддержать любимую команду. Матч разных лиг Украины проходят без зрителей.

Напомним, что УПЛ взяла пауза, вызванная матчами сборной Украины в Лиге наций. В течение сентября команда Александра Петракова проведет три поединка.

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