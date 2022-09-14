Велике повернення у Рівне
Рівненський Верес 1 жовтня у символічному матчі прийматиме львівський Рух. Цей поєдинок буде принциповим для підопічних Юрія Вірта, адже футболісти хочуть з перемоги відсвяткувати повернення на відреконструйований "Авангард".
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Востаннє Верес проводив свій домашній матч на "Авангарді" ще 5 років тому. 27 травня 2017 року рівненський клуб розписав нульову мирову з Дніпром (Черкаси) у розіграші Першої ліги України.
На жаль, у цілях безпеки через воєнний стан фанати не зможуть з трибун підтримати улюблену команду. Матч різних ліг України відбуваються без глядачів.
Нагадаємо, що УПЛ взяла пауза, яка викликана матчами збірної України у Лізі націй. Протягом вересня команда Олександра Петракова проведе три поєдинки.
Як Верес стартував у сезоні УПЛ-2022/2023
- Після 4-х турів рівненський клуб йде п'ятим у турнірній таблиці УПЛ. За зіграні матчі команда Вірта набрала 9 очок.
- Наразі єдиної поразки Вересу завдав у третьому турі Дніпро-1 (2:0).
- У попередньому матчі рівняни мінімально обіграли на виїзді Кривбас (0:1).
- Верес, Зоря та Дніпро-1, яке йде третім у таблиці, мають у своєму активі по 9 балів. До лідерів (Шахтаря та Колоса) лише один пункт.