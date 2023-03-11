В чемпионате Украины стартовал 17 тур УПЛ. В первой игре субботы Минай расписал ничью с Александрией. На ранний гол Витенчука гости ответили спорным мячом Третьякова, пишет 24 канал.

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По традиции перед матчем команды выходят на поле с флагами и исполняют гимн Украины. Также в этот раз игроки Миная и Александрии провели щемящий флешмоб.

Футболисты появились в футболках, на которых изображен расстрелянный россиянами Герой Украины. Изображение воина, который перед смертью сказал в рожу оккупантам "Слава Украине", поместили на фоне карты нашей страны. Снизу добавили подпись "Героям Слава! Героям Слава!".



Игроки Александрии в футболках "Героям Слава" / кадр по трансляции

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