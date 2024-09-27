Феерическая концовка в Ровно: Шахтер потерял очки в игре против Вереса
В пятницу, 27 сентября, начался 8-й тур Украинской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Верес дома принимал донецкий Шахтер.
Верес – Шахтер 1:1
Голы: Клец, 81 – Судаков, 64 (п)
Шахтер на фоне разгромных побед в предыдущих турах УПЛ подходил к этому матчу в роли фаворита. Верес "показал зубы" и смог получить ничейный результат в игре против "горняков", сообщает 24 канал.
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Верес спасся на последних минутах
С самого начала игры Шахтер контролировал мяч и пытался пройти защиту ровенского коллектива. "Черно-черные" отчаянно защищались от нашествия "горняков" на свои ворота. Первый тайм завершился со счетом 0:0.
На 64-й минуте матча полузащитник дончан Георгий Судаков уверенно реализовал пенальти и вывел свою команду вперед. Ровенчан не устраивало поражение, ведь они имеют свои задачи на этот сезон чемпионата Украины.
На 81-минуте матча хавбек Вереса Дмитрий Клец забил гол и сравнял счет. Шахтер пытался вырвать победу, но ровенчане удержали ничейный результат. В итоге матч завершился со счетом 1:1. "Горняки" втрете в сезоне потеряли очки.
Видеообзор матча Верес – Шахтер: