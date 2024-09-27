Верес – Шахтер 1:1

Голы: Клец, 81 – Судаков, 64 (п)

Шахтер на фоне разгромных побед в предыдущих турах УПЛ подходил к этому матчу в роли фаворита. Верес "показал зубы" и смог получить ничейный результат в игре против "горняков", сообщает 24 канал.

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Верес спасся на последних минутах

С самого начала игры Шахтер контролировал мяч и пытался пройти защиту ровенского коллектива. "Черно-черные" отчаянно защищались от нашествия "горняков" на свои ворота. Первый тайм завершился со счетом 0:0.

На 64-й минуте матча полузащитник дончан Георгий Судаков уверенно реализовал пенальти и вывел свою команду вперед. Ровенчан не устраивало поражение, ведь они имеют свои задачи на этот сезон чемпионата Украины.

На 81-минуте матча хавбек Вереса Дмитрий Клец забил гол и сравнял счет. Шахтер пытался вырвать победу, но ровенчане удержали ничейный результат. В итоге матч завершился со счетом 1:1. "Горняки" втрете в сезоне потеряли очки.

Видеообзор матча Верес – Шахтер: