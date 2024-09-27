Уже вскоре Сергей Ребров объявит заявку сборной Украины на октябрьские матчи Лиги наций. Однако сразу двух авторитетных игроков могут не вызвать в национальную команду.

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Кто окажется вне заявки сборной

По информации журналиста Игоря Бурсаба, Сергей Ребров не вызовет в национальную команду защитника Арсенала Александра Зинченко и полузащитника Динамо Андрея Ярмоленко.

В последние недели Зинченко восстанавливается после повреждения, поэтому его отсутствие вполне логично, а вот насчет Ярмоленко, то причины его отсутствия на октябрьских матчах неизвестны.

Отметим, что следующие матчи Лиги наций Украина сыграет 11 октября против Грузии и 14 октября против Чехии.