Верес – Шахтар 1:1

Голи: Кльоц, 81 – Судаков, 64 (п)

Шахтар на тлі розгромних перемог у попередніх турах УПЛ підходив до цього матчу у ролі фаворита. Верес "показав зуби" та зміг здобути нічийний результат у грі проти "гірників", повідомляє 24 канал.

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Верес врятувався на останніх хвилинах

З самого початку гри Шахтар контролював м'яч та намагався пройти захист рівненського колективу. "Червно-чорні" відчайдушно захищались від навали "гірників" на свої ворота. Перший тайм завершився з рахунком 0:0.

На 64-й хвилині матчу півзахисник донеччан Георгій Судаков впевнено реалізував пенальті та вивів свою команду вперед. Рівненців не влаштовувала поразка, адже вони мають свої завдання на цей сезон чемпіонату України.

На 81-хвилині матчу хавбек Вереса Дмитро Кльоц забив гол та зрівняв рахунок. Шахтар намагався вирвати перемогу, але рівненці втримали нічийний результат. У підсумку матч завершився з рахунком 1:1. "Гірники" втретє в сезоні втратили очки.

Відеоогляд матчу Верес – Шахтар: