Ибо футбол для зрителей: Верес просит допустить фанатов на трибуны

Верес придерживается позиции сделать вход на стадион свободным для фанатов футбола. Ровенский клуб просит УАФ разрешить людям наслаждаться любимой игрой.

Руководство Вереса заявило, что снова будет просить УАФ и местную военную администрацию разрешить болельщикам посещать футбольные матчи. Президент ровенского клуба Иван Надей рассказал о планах команды.

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Просьба Вереса

Ровенский клуб не собирается отступать от своей позиции. Вереск настаивает на возвращении фанатов на трибуны.

В весенней части сезона мы сыграем 12 домашних матчей. Мы надеемся на присутствие болельщиков на трибунах. Наша позиция неизменна – просим, чтобы ответственность за принятие таких решений по количеству зрителей на трибунах была передана местным военным администрациям, – рассказал Иван Надеин.

Также президент ровенского клуба видит определенную несправедливость в украинском сегодняшнем дне.

В Ровно футболист и болельщик почему-то могут встретиться в театре или на концерте, но не на стадионе. Даже при наличии там укрытия. Такие решения нельзя принимать централизованно в Киеве. Инициируем такое решение в УПЛ и перед УАФ – чтобы изменили этот пункт в регламенте. Потому что футбол – он для зрителей и болельщиков, – рассказал Иван Надеин.

Напомним, что Верес закончил первую часть сезона УПЛ на 10 месте. Также ровенский коллектив устроил отбор в свой клуб между любителями.