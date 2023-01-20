Керівництво Вереса заявило, що знову проситиме УАФ та місцеву військову адміністрацію дозволити вболівальникам відвідувати футбольні матчі. Президент рівненського клубу Іван Надєїй розповів про плани команди.

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Прохання Вереса

Рівненський клуб не збирається відступати від своєї позиції. Верес наполягає на поверненні фанатів на трибуни.

У весняній частині сезону ми зіграємо 12 домашніх матчів. Ми сподіваємося на присутність вболівальників на трибунах. Наша позиція незмінна – просимо, щоб відповідальність за прийняття таких рішень щодо кількості глядачів на трибунах передали місцевим військовим адміністраціям, – розповів Іван Надєїн.

Також президент рівненського клубу бачить певну несправедливість в українському сьогоденні.

В Рівному футболіст і вболівальник чомусь можуть зустрітися в театрі, чи на концерті, але не на стадіоні. Навіть за наявності там укриття. Такі рішення не можна приймати централізовано у Києві. Ініціюємо таке рішення в УПЛ і перед УАФ – щоб змінили цей пункт у регламенті. Бо футбол - він для глядачів і вболівальників, – розповів Іван Надєїн.

Нагадаємо, що Верес закінчив першу частину сезону УПЛ на 10 місці. Також рівненський колектив влаштував відбір у свій клуб між аматорами.