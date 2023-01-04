Триумфатор отбора отправится с командой на тренировочные зимние сборы в Турцию. Победитель сможет подписать свой первый профессиональный контракт в жизни.

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Условия отбора потенциального новичка

Чтобы попасть на сбор всем желающим нужно заполнить форму, в которой нужно указать: ФИО, год и дату рождения, контактный номер телефона, город, игровую позицию, поделиться ожиданиями от отбора и рассказать о своей карьере.

Отбор Вереса продлится 4 дня – с 15 по 18 января на синтетическом тренировочном поле ровенского клуба по адресу – улица Защитников Мариуполя.

Просмотр будут выполнять помощники главного тренера Вереса Юрия Вирта – Николай Лапко, Александр Зотов, Дмитрий Бабенко.

Важно! Возраст футболистов должен быть от 18 до 28 лет. Игрок не должен быть связан с контрактом с другим клубом и играть на позиции полевого футболиста. Верес не ищет голкиперов. Не исключено, что для вратарей впоследствии клуб откроет отдельный отбор.

Тренировка, на которой будут просматривать потенциально новых футболистов, продлится 90 – 120 минут. Каждый день часть игроков будет выбывать из просмотра.

На последнем занятии отборе останутся 10 – 20 сильнейших, среди которых Юрий Вирт и его помощники выберут победителя, который поедет на сборы с командой.

Напомним, что 4 января стало известно, что Верес продал Евгения Пасича в составе лидера УПЛ Днепра-1. Ровенский клуб закончил первый круг чемпионата Украины на 10-м месте, имея в своем активе 17 очков.