Верес подтвердил интерес к Шевчуку: легенда Шахтера может присоединиться к клубу

Уже вскоре в Вересе могут произойти кадровые изменения. Бывший защитник Шахтера Вячеслав Шевчук может пополнить ряды ровненского клуба.

В Вересе намекают на кадровые изменения

Ровненский Верес не отрицал то, что уже в ближайшее время Вячеслав Шевчук может присоединиться к клубу. Об этом рассказал генеральный директор ровненчан Антон Назарук.

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Он отметил, что стороны имели разговор, но никакой конкретики пока нет.

Но я не отрицаю, что у нас, возможно, будут кадровые изменения в этом направлении,

– сказал представитель клуба.

Верес якобы приглашает Шевчука на пост спортивного директора вместо Ореста Баля, если переговоры пройдут успешно. Верес после 14 туров занимает 8 место в турнирной таблице УПЛ. За сыгранные поединки клуб набрал 19 очков.

Сейчас команда играет под руководством Юрия Вирта. 47-летний наставник работает в Вересе с 2016 года. Специалист был помощником главного тренера, а уже в апреле 2017 года возглавил тренерский мостик клуба. Впоследствии в его карьере был непродолжительный период в Движении, но в июне 2019 года вернулся в команду, которой руководит в сезоне-2021/2022.

Тренерская карьера Шевчука