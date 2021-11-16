В планах нет переезда в Серию А

25-летний форвард сборной Украины сравнил чемпионаты Бельгии и Португалии. Роман Яремчук признался, что в его планах нет пункта со сменой клуба.

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Форвард хочет полностью адаптироваться в Португалии и помочь Бенфике в следующих играх. Он отметил, что португальский чемпионат выше по уровню игры, здесь плотнее играют в защите, а это создает дополнительные проблемы для игроков группы атаки.

Говорил футболист и о Милане, куда его активно сватали иностранные СМИ. Однако в ближайшее время такого трансфера точно не будет.

Сейчас у меня нет такой мечты – сыграть за Милан. У меня есть мечта как можно быстрее адаптироваться в Бенфике и показывать свой лучший футбол. По сравнению с Бельгией у Португалии сложный чемпионат, потому что все закрываются в обороне против тебя. Трудно раскрывать защиту,

– рассказал Яремчук.

Почему Милан интересовался Яремчуком

У итальянского клуба были серьезные проблемы в атакующей линии. Сразу два нападавших были травмированы. Речь идет об Оливье Жиру и Златане Ибрагимовиче. Однако оба уже восстановились от травм и постепенно выходят на футбольное поле в официальных матчах.

Но и без этого Милан хочет усилить атаку, поэтому может искать усиление во время открытия ближайшего трансферного рынка.

Правда, Бенфика хочет выручить за украинского нападающего немалую сумму – 25 миллионов евро.

Карьера Яремчука в Бенфике

В конце июля 2021 Роман Яремчук поставил подпись под контрактом с Бенфикой. "Орлы" подписали форварда сборной Украины до конца июня 2026 года.

До этого украинец в течение четырех лет выступал за бельгийский Гент.

В сезоне-2021/2022 отыграл 17 матчей во всех турнирах, в которых отличился 4 голами и таким же количеством результативных передач.

Футболист готовится к решающему матчу Украины по отбору чемпионата мира-2022. В последнем туре квалификации "сине-желтые" должны побеждать Боснию и Герцеговину, только победа устраивает команду Александра Петракова. Встреча начнется 16 ноября в 21.45. Однако следует надеяться на поражение финнов в игре против Франции, которая уже оформила путевку в Катар.