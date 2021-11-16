В Вересе намекают на кадровые изменения
Ровненский Верес не отрицал то, что уже в ближайшее время Вячеслав Шевчук может присоединиться к клубу. Об этом рассказал генеральный директор ровненчан Антон Назарук.
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Он отметил, что стороны имели разговор, но никакой конкретики пока нет.
Но я не отрицаю, что у нас, возможно, будут кадровые изменения в этом направлении,
– сказал представитель клуба.
Верес якобы приглашает Шевчука на пост спортивного директора вместо Ореста Баля, если переговоры пройдут успешно. Верес после 14 туров занимает 8 место в турнирной таблице УПЛ. За сыгранные поединки клуб набрал 19 очков.
Сейчас команда играет под руководством Юрия Вирта. 47-летний наставник работает в Вересе с 2016 года. Специалист был помощником главного тренера, а уже в апреле 2017 года возглавил тренерский мостик клуба. Впоследствии в его карьере был непродолжительный период в Движении, но в июне 2019 года вернулся в команду, которой руководит в сезоне-2021/2022.
Тренерская карьера Шевчука
- Шевчук длительный отрезок карьеры футболиста отдал "горнякам", а в январе 2017 года повесил бутсы на гвоздь.
- Вячеслав Шевчук начал тренерскую карьеру в 2017 году. Тогда специалист один год тренировал команду Шахтера в возрасте до 17-ти лет.
- В октябре 2018 года официально возглавил другой донецкий клуб – Олимпик. С командой работал до апреля 2019 года, под его руководством Олимпик отыграл 15 матчей. После чего покинул дончан и работал футбольным экспертом.