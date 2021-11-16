У Вересі натякають на кадрові зміни

Рівненський Верес не заперечив те, що вже найближчим часом В'ячеслав Шевчук може приєднатись до клубу. Про це розповів генеральний директор рівнян Антон Назарук.

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Він зазначив, що сторони мали розмову, але жодної конкретики поки що немає.

Але я не заперечую, що у нас, можливо, будуть кадрові зміни у цьому напрямі,

– сказав представник клубу.

Верес нібито запрошує Шевчука на посаду спортивного директора замість Ореста Баля, якщо переговори пройдуть успішно. Верес після 14 турів посідає 8 місце у турнірній таблиці УПЛ. За зіграні поєдинки клуб набрав 19 очок.

Зараз команда грає під керівництвом Юрія Вірта. 47-річний наставник працює у Вересі з 2016 року. Фахівець був помічником головного тренера, а вже у квітні 2017 року очолив тренерський місток клубу. Згодом у його кар'єрі був нетривалий період у Русі, але у червні 2019 року повернувся у команду, якою керує у сезоні-2021/2022.

Тренерська кар'єра Шевчука