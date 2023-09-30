Стартовый свисток судьи прозвучит 30 сентября в 15:00 (по киевскому времени). Ровенский клуб покажет в прямом эфире домашний матч против дебютанта УПЛ ЛНЗ, пишет 24 Канал.

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Однако трансляцию смогут просмотреть только на платной основе. Недавно Верес объявил инициативу, как позволит клубу подзаработать на своих болельщиках во времена военного положения, когда зрители не могут заполнять трибуны ровенского стадиона.

Все желающие, которые хотят просмотреть матч Верес – ЛНЗ, нужно стать спонсором ютуб-канала ровенчан. Только за 35 гривен в месяц (категория "Люблю футбол"), которое президент клуба называет донатом, можно следить за игрой любимой команды. Категория "Фанат" стоит несколько больше – 50 гривен в месяц.

Таким образом жители хотят показать, что футбол не может быть бесплатным даже в таких реалиях. По словам владельца Вереса Ивана Надеина, болельщики положительно отреагировали на подобную инициативу с платными трансляциями.

Отметим, что в субботу, 30 сентября, на поле ровенского "Авангарда" сойдутся команды из основ таблицы. Вереск после 8-ми туров идет на 14-м месте среди 16 клубов первенства, набрав всего 5 баллов. В ЛНС дела обстоят не лучше – 7 очков и 12-я позиция.

Онлайн-трансляция матча Верес – ЛНЗ