Стартовий свисток судді пролунає 30 вересня о 15:00 (за київським часом). Рівненський клуб покаже у прямому ефірі домашній матч проти дебютанта УПЛ ЛНЗ, пише 24 Канал.

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Однак трансляцію зможуть переглянути лише на платні основі. Нещодавно Верес оголосив ініціативу, як дозволить клубу дещо підзаробити на своїх уболівальниках у часи воєнного стану, коли глядачі не можуть заповнювати трибуни рівненського стадіону.

Усі бажаючи, які хочуть переглянути матч Верес – ЛНЗ потрібно стати спонсором ютуб-каналу рівнян. Лише за 35 гривень у місяць (категорія "Люблю футбол"), яке президент клубу називає донатом, можна стежити за грою улюбленої команди. Категорія "Фанат" коштує дещо більше – 50 гривень у місяць.

Таким чином рівняни хочуть показати, що футбол не може бути безкоштовним навіть у таких реаліях. За словами власника Вереса Івана Надєїна, уболівальники позитивно відреагували на подібну ініціативу із платними трансляціями.

Відзначимо, що у суботу, 30 вересня, на полі рівненського "Авангарда" зійдуться команди із підвалин таблиці. Верес після 8-ми турів йде на 14-му місці серед 16 клубів першості, набравши лише 5 балів. У ЛНЗ справи йдуть не краще – 7 очок та 12-та позиція.

Онлайн-трансляція матчу Верес – ЛНЗ