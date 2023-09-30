Речь идет о тройке матчей 8-го тура украинского первенства: ЛНЗ – Динамо, Оболонь – Верес и Полесье – Минай. Во время военного положения в Украине невозможно присутствие болельщиков на трибунах во время футбольных поединков. На стадионе допускаются только представители СМИ и официальные лица клубов. В который раз клубы УПЛ пренебрегли безопасностью своих фанов, за что получили наказание.
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Платят за любовь к своим болельщикам
Самый большой штраф УАФ выписал дебютанту УПЛ черкасскому ЛНЗ – 150 тысяч гривен. К денежному штрафу еще добавили запрет на использование домашней арены ЛНЗ на два следующих матча условно.
Значительно меньшие штрафы за нарушение правил получили Оболонь и Полесье – 15 тысяч и 25 тысяч гривен соответственно. Это уже повторные нарушения этих двух клубов по поводу требований проведения матчей сезона-2023/2024 без зрителей.
Это уже далеко не первые штрафы от УАФ для клубов УПЛ за подобные нарушения.
В следующем туре УПЛ все три команды проведут свои встречи на выезде: ЛНС будет гостить на поле Вереса, Оболонь сыграет против Миная, а Полесье встретится с Колосом в Ковалевке.
Также во время заседания был рассмотрен вопрос изъятия Ярослава Ракицкого в матче Рух – Шахтер. Защитник "горняков" получил 2-матчевую дисквалификацию, один из которых условно.