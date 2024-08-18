Потренировались перед встречей с Бетисом: Кривбасс обыграл Верес в матче с двумя удалениями
Команда Юрия Вернидуба перед поединком Лиги конференций с испанским Бетисом пожаловала в Ровно. На стадионе "Авангард" криворожане встретились с Вересом.
Верес – Кривбасс 0:2
Гол: Принс Аду, 12, Стецьков, 81 (с пенальти)
Удаление: Смиян, 28 – Романчук, 51
Криворожский Кривбасс прибыл в Ровно после вылета из Лиги Европы по итогу поединков с Викторией. Теперь подопечные Вернидуба продолжат выступления в третьем по престижности еврокубке, пишет 24 Канал.
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Два удаления и два гола в огненном поединке
Кривбасс играл против соперника на фоне усталости от переездов и изнурительного матча в ЛЕ. Поэтому ровенская команда должна была воспользоваться проблемами гостей.
Однако все получилось наоборот. Уже на 12-й минуте матча криворожане вышли вперед. Принс Аду удачно сыграл на добивании после удара Сосы.
В середине первого тайма Верес остался вдесятером. Вторую желтую карточку получил Смиян, который грубо сыграл против Кузыка.
Составы соперников сравнялись на 51-й минуте, когда прямую красную карточку заработал центрбек Кривбасса Романчук. Остаток матча команды доигрывали в меньшинстве.
В концовке поединка команда Вернидуба забила во второй раз. Тимур Стецьков реализовал пенальти за фол против Кузыка.
Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу Кривбасса со счетом 2:0.
- Ровенская команда неудачно стартовала в чемпионате, потерпев два поражения и однажды сыграв вничью. В турнирной таблице Вереск находится на 14 месте.
- Кривбасс в трех матчах набрал шесть очков и поднялся на четвертую строчку. Команда Вернидуба в хорошем настроении отправляется на поединок против испанского Бетиса.