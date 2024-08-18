Потренировались перед встречей с Бетисом: Кривбасс обыграл Верес в матче с двумя удалениями

Команда Юрия Вернидуба перед поединком Лиги конференций с испанским Бетисом пожаловала в Ровно. На стадионе "Авангард" криворожане встретились с Вересом.

Верес – Кривбасс 0:2

Гол: Принс Аду, 12, Стецьков, 81 (с пенальти)

Удаление: Смиян, 28 – Романчук, 51

Криворожский Кривбасс прибыл в Ровно после вылета из Лиги Европы по итогу поединков с Викторией. Теперь подопечные Вернидуба продолжат выступления в третьем по престижности еврокубке, пишет 24 Канал.

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Два удаления и два гола в огненном поединке

Кривбасс играл против соперника на фоне усталости от переездов и изнурительного матча в ЛЕ. Поэтому ровенская команда должна была воспользоваться проблемами гостей.

Однако все получилось наоборот. Уже на 12-й минуте матча криворожане вышли вперед. Принс Аду удачно сыграл на добивании после удара Сосы.

В середине первого тайма Верес остался вдесятером. Вторую желтую карточку получил Смиян, который грубо сыграл против Кузыка.

Составы соперников сравнялись на 51-й минуте, когда прямую красную карточку заработал центрбек Кривбасса Романчук. Остаток матча команды доигрывали в меньшинстве.

В концовке поединка команда Вернидуба забила во второй раз. Тимур Стецьков реализовал пенальти за фол против Кузыка.

Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу Кривбасса со счетом 2:0.