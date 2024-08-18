Верес – Кривбас 0:2

Гол: Прінс Аду, 12, Стецьков, 81 (з пенальті)

Вилучення: Сміян, 28 – Романчук, 51

Криворізький Кривбас прибув до Рівного після вильоту з Ліги Європи за підсумком поєдинків з Вікторією. Тепер підопічні Вернидуба продовжать виступи в третьому за престижністю єврокубку, пише 24 Канал.

Читайте також Кривбас вимагає змінити головного арбітра в матчі Ліги конференцій: що сталося

Два вилучення та два голи у вогняному поєдинку

Кривбас грав проти суперника на фоні втоми від переїздів та виснажливого матчу в ЛЄ. Тож рівненська команда повинна була скористатися проблемами гостей.

Однак все вийшло навпаки. Вже на 12-й хвилині матчу криворіжці вийшли вперед. Прінс Аду вдало зіграв на добиванні після удару Соси.

В середині першого тайму Верес залишився вдесятьох. Другу жовту картку отримав Сміян, який грубо зіграв проти Кузика.

Склади суперників зрівнялися на 51-й хвилині, коли пряму червону картку заробив центрбек Кривбасу Романчук. Залишок матчу команди догравали в меншості.

Наприкінці поєдинку команда Вернидуба забила вдруге. Тимур Стецьков реалізував пенальті за фол проти Кузика.

Фінальний свисток арбітра зафіксував впевнену перемогу Кривбасу з рахунком 2:0.