Верес – Кривбас 0:2
Гол: Прінс Аду, 12, Стецьков, 81 (з пенальті)
Вилучення: Сміян, 28 – Романчук, 51
Криворізький Кривбас прибув до Рівного після вильоту з Ліги Європи за підсумком поєдинків з Вікторією. Тепер підопічні Вернидуба продовжать виступи в третьому за престижністю єврокубку, пише 24 Канал.
Читайте також Кривбас вимагає змінити головного арбітра в матчі Ліги конференцій: що сталося
Два вилучення та два голи у вогняному поєдинку
Кривбас грав проти суперника на фоні втоми від переїздів та виснажливого матчу в ЛЄ. Тож рівненська команда повинна була скористатися проблемами гостей.
Однак все вийшло навпаки. Вже на 12-й хвилині матчу криворіжці вийшли вперед. Прінс Аду вдало зіграв на добиванні після удару Соси.
В середині першого тайму Верес залишився вдесятьох. Другу жовту картку отримав Сміян, який грубо зіграв проти Кузика.
Склади суперників зрівнялися на 51-й хвилині, коли пряму червону картку заробив центрбек Кривбасу Романчук. Залишок матчу команди догравали в меншості.
Наприкінці поєдинку команда Вернидуба забила вдруге. Тимур Стецьков реалізував пенальті за фол проти Кузика.
Фінальний свисток арбітра зафіксував впевнену перемогу Кривбасу з рахунком 2:0.
- Рівненська команда невдало стартувала в чемпіонаті, зазнавши двох поразок та одного разу зігравши внічию. В турнірній таблиці Верес знаходиться на 14 місці.
- Кривбас у трьох матчах набрав шість очок та піднявся на четверту сходинку. Команда Вернидуба в гарному настрої вирушає на поєдинок проти іспанського Бетіса.