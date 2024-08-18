На этот поединок была назначена турецкая бригада арбитров во главе с Ардой Кардешлером. Украинский клуб обратился в УЕФА с просьбой заменить главного рефери.

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Четкая гражданская позиция

Кривбасс пошел на такой шаг потому, что этот судья 21 марта 2024 года обслуживал в Москве товарищеский матч между национальными сборными России и Сербии. Криворожский клуб считает тот поступок аморальным и не хочет запятнать свою репутацию участием в игре с Ардой Кардешлером.

Считаем недопустимым привлечение этого судьи к работе на матче с участием украинского футбольного клуба. Судейство нашего международного матча арбитром, который работал на матче с участием россиян, еще и непосредственно в России, дискредитирует весь наш клуб перед всеми болельщиками Кривбасса, среди которых есть много военных, которые сейчас защищают нашу страну от нападений России, а также перед всей Украиной, которая страдает от военной агрессии россиян,

– говорится в заявлении Кривбасса.

Отмечается, что Кривбасс также проинформировал Украинскую Ассоциацию футбола и Комитет арбитров УАФ по ситуации, которая сложилась. Клуб верит, что здравый смысл победит и УЕФА пойдет на встречу бронзовому призеру УПЛ в этом вопросе.

Справка. Кривбасс оказался в Лиге конференций после вылета от чешской Виктории из Лиги Европы. Команда Юрия Вернидуба дважды минимально уступила сопернику – 1:2 и 0:1.

Напомним, что первый поединок Кривбасса против Бетиса состоится в Кошице. Он должен начаться 22 августа в 21:00 по киевскому времени.