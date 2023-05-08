Верес – Колос 0:1

Гол: Балан, 8 (авт)

30 сентября 2022 года в Ровно после реконструкции был открыт стадион "Авангард". Тогда Верес сыграл здесь первый домашний матч в сезоне. Игра против Руха закончилась вничью 2:2. С этого времени Верес на этом стадионе провел 12 матчей, и только однажды победил – в предыдущем туре одолел Львов.

Достойно внимания Минай неожиданно победил Ворсклу, прервав необычную голевую серию, продолжавшуюся 21 матч.

Восемь матчей для ровенчан закончились поражением дома. 8 мая команда уступила Колосу. А все в матче решил единственный гол, забитый на 8-й минуте. После прострела с фланга Балан неудачно подставил ногу, и от него мяч залетел в свои ворота.

Благодаря этой победе Колос сумел подняться на шестое место в турнирной таблице. Верес же опустился на 13-е место. Это зона переходных матчей с командами из Первой лиги.

Верес – Колос видеообзор матча