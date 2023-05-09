Тренер Вереса раскритиковал команду за автогол, сравнивший с ошибкой в детском футболе

Очередной 25-й тур УПЛ принес Вересу не лучшие эмоции. Ровенский клуб снова потерпел поражение на домашнем стадионе.

Единственный гол определил победителя встречи, которым стал Колосс. Но здесь было не без судьбы фарта для гостей из Ковалевки.

Как это было Родные стены не помогают: как Верес забил курьезный автогол и принес победу Колосу - видео

Уже в первые 10 минут гости повели в счете 0:1, но гол в свои ворота забил Верес. Автором автогола стал Денис Балан, срезавший мяч в сетку владений Богдана Когута после прострела во вратарскую зону.

До финального свистка ровенчанам так и не удалось забить, но уже в ворота соперника. Колосс минимально обыграл Верес благодаря автоголу Балана. Команда Юрия Вирта снова потерпела поражение на домашнем реконструированном стадионе в Ровно.

Вирт: Не имеем права так безответственно начинать матч

На послематчевой пресс-конференции Юрий Вирт прокомментировал автогол, который стал роковым для его команды. Он сравнил его с игрой на детско-юношеском уровне среди команд в возрасте до 10 лет.

Не имеем права так безответственно начинать матч. Гол, который мы сегодня пропустили, – это уровень ДЮСШ U-10. Так играют опытные футболисты, которым по тридцать лет играют и ошибаются. Мы дарим гол и, конечно, трудно потом играть,

– отметил главный тренер Вереса.

"Мы вроде бы и настраиваем футболистов, и они все понимают, а потом выходим и уже какой-то матч начинаем с 0:1. Большие претензии имею к защитникам. Такие подарки мы не имеем права. Потом начинаем спешить, тяжело преодолевать насыщенную оборону соперника. Ну и реализация... Моменты есть, доводим атаки до ударов, но не забиваем. С такими ошибками трудно рассчитывать на победу и реализацию хочется лучше", – добавил Вирт.

Отметим! Только в 23 туре Верес одержал свою первую победу на родном стадионе. Было это в игре против Львова 3:2.

Это поражение от Колосса опустило Вереса в зону переходных матчей в борьбе за выживание. Ровенчане с 24 очками идут на 13-м месте. Столько же баллов у 14-го львовского движения.