Верес – Карпаты 0:0

Удаление: Костенко, 89 (Карпаты)

Львовский клуб провел свой первый матч после возвращения в УПЛ. В первом тайме жизнь командам осложнил ливень, дождь не переставал падать в Ровно, сообщает 24 Канал.

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Дахновский сразу несколько раз пробивал в сторону ворот Карпат. Два из таких выстрелов потянул в красивых прыжках летний новичок "львов" Кемкин. Львовяне не были так активны в атаке. Верес доминировал на футбольном поле.

Первая острота от гостей из Львова была лишь в конце тайма. Кожухарь вступил в игру после передачи со штрафного от Мирошниченко.

Первая часть дебютного матча нового сезона УПЛ прошла без голов – 0:0.

Первые баллы в новом сезоне

Во втором тайме ривненчане создали немало моментов, но пробить Кемкина не удалось. Сикейра пробил выше ворот после ошибки голкипера Карпат.

Зато "зелено-белые" ответили опасным выстрелом со штрафного от Полегенько – рядом со стойкой.

В конце матча Костенко пошел в опасный подкат, заработав вторую желтую карточку. Карпаты доигрывали поединок в меньшинстве.

До финального свистка команды так и не смогли забить. Нули в Ровно. Коллективы набрали по одному баллу.

Во втором туре УПЛ-2024/2025 Карпаты будут принимать Кривбасс. Матч Вереса против Динамо перенесен.