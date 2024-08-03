Верес – Карпати 0:0

Вилучення: Костенко, 89 (Карпати)

Львівський клуб провів свій перший матч після повернення в УПЛ. У першому таймі життя командам ускладнила злива, дощ не переставав падати у Рівному, повідомляє 24 Канал.

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Дахновський одразу декілька разів пробивав у бік воріт Карпат. Два із таких пострілів потягнув у красивих стрибках літній новачок "левів" Кемкін. Львів'яни не були такі активні в атаці. Верес домінував на футбольному полі.

Перша гострота від гостей зі Львова була лише наприкінці тайму. Кожухар вступив у гру після передачі зі штрафного від Мірошниченка.

Перша частина дебютного матчу нового сезону УПЛ минула без голів – 0:0.

Перші бали у новому сезоні

У другому таймі рівняни створили чимало моментів, але пробити Кемкіна не вдалось. Сікейра пробив вище воріт після помилки голкіпера Карпат.

Натомість "зелено-білі" відповіли небезпечним пострілом зі штрафного від Полегенька – поруч зі стійкою.

Наприкінці матчу Костенко пішов у небезпечний підкат, заробивши другу жовту картку. Карпати догравали поєдинок у меншості.

До фінального свистка команди так і не змогли забити. Нулі у Рівному. Колективи набрали по одному балу.

У другому турі УПЛ-2024/2025 Карпати прийматимуть Кривбас. Матч Вереса проти Динамо перенесений.