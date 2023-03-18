Днепр-1 продолжает борьбу за золото: команда Кучера одержала первую победу в этом году – видео

Днепряне минимально обыграли на выезде Верес. Единственным голом на старте поединка отличился Александр Пихаленок.

Верес – Днепр-1 0:1

Гол: Пихаленок, 10.

В субботу в Украине отыграли четыре матча 18 тура УПЛ. В последнем участвовал недавний лидер турнира Днепр-1, отправившийся на выезд к середняку Вересу, пишет 24 канал.

По теме Заявка на Лигу чемпионов: Заря во второй раз за сезон победила Динамо – видеообзор

Подопечные Кучера проваливают пока 2023 год. Днепряне вылетели из Лиги конференций от АЕКа, а в чемпионате получили всего один балл в битвах с Александрией и Динамо.

Это позволило Шахтеру вырваться на первое место. Чтобы остаться в гонке за золотом, Днепру-1 нужно было побеждать в Ровно. Гости сразу принялись за дело, открыв счет уже на 10-й минуте.

Доминго Бланко прострелил в центр, где игроки Вереса забыли накрыть Пихаленка. Хавбек точно пробил в правый угол ворот Когута. Днепряне могли развить преимущество, но удары Довбика и Рубчинского были несильными и кипер ровенцев с ними справился.

Читайте также Без побед в 2023-м: ничья Ворсклы и Металлиста 1925 помешала приблизиться к еврозоне – видео

Вереск активизировался после перерыва. В нескольких моментах пришлось поработать киперу Днепра-1 Рыбаку. Самым острым был Геннадий Пасич, дважды заставлявший вратаря оппонента вступать в игру.

Был острый момент и Шестаков, которого вывели один на один с Рыбаком. Впрочем, удар форварда Вереса получился немного неточным. Днепр-1 дотянул до финального свистка и отпраздновал первую победу в 2023 году.

Это позволило "спортклубу" догнать Шахтер и выйти на первое место по дополнительному показателю, но у "горняков" остается матч в запасе. Вереск проиграл второй раз за последние три игры и скатился на 11 строчку. От зоны плей-аут ровенцев отделяет всего один балл.

Видеообзор матча Верес – Днепр-1: