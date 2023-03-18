Верес – Дніпро-1 0:1

Гол: Піхальонок, 10.

У суботу в Україні відіграли чотири матчі 18 туру УПЛ. В останньому брав участь нещодавній лідер турніру Дніпро-1, який відправився на виїзд до середняка Вереса, пише 24 канал.

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Підопічні Кучера провалюють поки 2023 рік. Дніпряни вилетіли з Ліги конференцій від АЕКа, а в чемпіонаті здобули лише один бал у битвах з Олександрією та Динамо.

Це дозволило Шахтарю вирватись на першу сходинку. Для того, щоб залишитись у гонці за золотом, Дніпру-1 треба було перемагати в Рівному. Гості одразу взялись за справу, відкривши рахунок вже на 10 хвилині.

Домінго Бланко прострілив у центр, де гравці Вереса забули накрити Піхальонка. Хавбек точно пробив у правий кут воріт Когута. Дніпряни могли розвинути перевагу, але удари Довбика та Рубчинського були несильними і кіпер рівненців з ними впорався.

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Верес активізувався після перерви. У кількох моментах довелось попрацювати кіперу Дніпра-1 Рибаку. Найгострішим був Геннадій Пасіч, який двічі змушував воротаря опонента вступати у гру.

Мав гострий момент і Шестаков, якого вивели сам-на-сам із Рибаком. Втім удар форварда Вереса вийшов трохи неточним. Дніпро-1 дотягнув до фінального свистка та відсвяткував першу перемогу у 2023 році.

Це дозволило "спортклубу" наздогнати Шахтар та вийти на першу сходинку по додатковому показнику, але у "гірників" залишається матч в запасі. Верес же програв вдруге за останні три гри та скотився на 11 сходинку. Від зони плей-аут рівненців відділяє всього один бал.

Відеоогляд матчу Верес – Дніпро-1: