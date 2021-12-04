Верес – Динамо 0:3

Голи: Вербіч, 22, 62, Циганков, 64

Вилучення: Немчанінов, 87 (Верес)

Домашній матч рівненського Вереса у Луцьку міг бути зірваний через стан футбольного поля. Однак ближче до обіду поле розмерзлось, тому головна арбітриня зустрічі Катерина Монзуль дала "добро" на проведення протистояння.

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Кияни проводили свою гру в атаках, але дуже непросто було пройти щільну та надійну оборону рівнян. Тому Гармаш дотепно намагався закинути м'яч за комірець Когуту – трішки вище воріт.

На 22-й хвилині гості з Києва розмочили нулі на табло. Сидорчук передачею з глибини поля розрізав центральну лінію Вереса, Вербіч обігрався з Циганковим та після пасу у відповідь пробив з-за меж штрафного – 0:1. Перший гол Беньяміна у цьому сезоні в чемпіонаті.

Мінімальна перевага киян

Дахновський прийняв м'яч перед воротами киян, але Миколенко в останній момент без фолу забрав м'яч з-під ноги суперника. Футболісти Вереса вимагали пенальті, але Монзуль не побачила порушення правил у цьому епізоді.

Після цього була швидка атака Динамо. Вербіч вистрибнув віч-на-віч з голкіпером господарів, але Когут вийшов переможцем із цієї дуелі. Суддя зафіксував офсайд, але у повторі було видно, що лайнсмен помилився.

Знову Гармаш перевірив на пильність голкіпера господарів. Відповідь Вереса була небезпечною. Після подачі зі штрафного вище воріт пробив Немчанінов.

На цьому Монзуль дала свисток на перерву. Команди пішли відпочивати за мінімальної переваги у рахунку киян – 0:1.

Відеоогляд найкращих моментів першого тайму

Пенальті від Циганкова. Після 15-хвилинного відпочинку Динамо заробило право на пенальті. 11-метровий удар взявся виконувати Циганков. Когут кінчиками пальців дотягнувся до м'яча, але не завадив йому залетіти у сітку воріт. Однак на цьому епізод не закінчився. Монзуль вказав перебити пенальті. Знову м'яч до рук взяв Віктор, але цього разу він перехитрив воротаря Вереса, але пробив над поперечиною.

Нереалізований пенальті Циганкова: відео

Відразу після цього могли забити господарі, але Бущан легко забрав до рук м'яч.

Дубль Вербіча

На 62-й хвилині Вербіч оформив дубль. Класну передачу віддав Шапаренко, словенець розвернувся, переклав м'яч під ліву ногу та оформив дубль у ворота Вереса – 0:2.

Другий гол Вербіча у матчі: відео

Після забитого голу Бущан не з першого разу забрав м'яч до рук після удару від Пасіча.

Ляп та вилучення у Вереса

Через дві хвилин Динамо забило втретє. Мірошник помилився у контролі м'яча, його підібрав Гармаш. Денис шведою віддав передачу на дальню стійку, де зовсім вільним був Циганков. Віктор закотив м'яч вже у порожні ворота – 0:3.

Відео голу Циганкова

Міг Циганков вдруге забивати у ворота рівненського клубу. Але Когут в ефектному стрибку парирував удар. Однак дещо згодом суддя зафіксував офсайд.

Дахновський міг відквитати один гол, але не впіймав відскок від газону. М'яч легко до рук забрав Бущан.

Вилучення! Наприкінці зустрічі Немчанінов зірвав вихід віч-на-віч Караваєва з голкіпером – Монзуль показала гравцю Вереса червону картку.