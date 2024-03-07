Верес – Динамо 1:1

Гол: Мрвалевич, 90+8 (п) – Волошин, 6

Старт поединка в Ровно перенесли из-за воздушной тревоги, которая охватила всю Украину. К счастью, сидеть в укрытиях пришлось недолго. С 40-минутной задержкой таки прозвучал стартовый свисток на "Авангарде", пишет 24 Канал.

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Уже с первых секунд матча стало понятно, что болельщиков ждет динамичный поединок.

Уже на 6-й минуте один из моментов превратился в гол. Сейв Бущана после удара в упор от Мрвалевича начал голевую атаку киевлян. Далее была длинная передача вперед на Кабаева, который с фланга сместился ближе к центру и отдал на свободного Волошина. Защита Вереса не сумела перерывами пас, поэтому 20-летний футболист Динамо легко переиграл голкипера хозяев.

Уже на старте поединка Динамо повело в счете 0:1.

Верес спасся от поражения

Даже после забитого гола киевляне не остановились и продолжали давить на ворота опытного Когута. Андриевский дальним ударом проверил на прочность каркас ровенских ворот. Только перекладина спасла ровенчан от второго пропущенного гола.

В первом тайме динамовцы создали больше остроты, но больше не забивали. Хозяева же отвечали единичными моментами.

Вторая часть матча началась с неточного удара Караваева из пределов штрафной площади Вереса.

Во втором тайме хозяева стали действовать в защите более дисциплинированно. Поэтому киевлянам не удавалось довести игру до второго забитого гола.

Зато уже в компенсированное к матчу время Верес заработал право на пенальти, которое удачно реализовал Мрвалевич.

Финальный свисток зафиксировал сенсационную ничью в Ровно 1:1. В конце встречи судья показал аж 5 желтых карточек – 3 для представителей Вереса и две для гостей из Киева.

Динамо потеряло победу и шансы обогнать Кривбасс в турнирной таблице. Киевляне с 35 баллами остались на 4-м месте в УПЛ.

Верес взял один балл и теперь имеет в своем активе 13 пунктов. Но эта ничья не вывела ровенчан с предпоследнего места в таблице украинского первенства – 15-я строчка.

Верес остался при своих 12 очками и идет на предпоследнем 15-м месте.

Видео голов в матче Верес – Динамо