Верес – Динамо 1:1

Гол: Мрвальєвич, 90+8 (п) – Волошин, 6

Старт поєдинку у Рівному перенесли через повітряну тривогу, яка охопила усю Україну. На щастя, сидіти в укриттях довелось недовго. Із 40-хвилинною затримкою таки пролунав стартовий свисток на "Авангарді", пише 24 Канал.

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Вже із перших секунд матчу стало зрозуміло, що на уболівальників чекатиме динамічний поєдинок.

Вже на 6-й хвилині один із моментів перетворився у гол. Сейв Бущана після удару впритул від Мрвальєвича розпочав гольову атаку киян. Далі була довга передача уперед на Кабаєва, який із флангу змістився ближче до центра та віддав на вільного Волошина. Захист Вереса не зумів перервами пас, тому 20-річний футболіст Динамо легко переграв голкіпера господарів.

Вже на старті поєдинку Динамо повело у рахунку 0:1.

Верес врятувавя від поразки

Навіть після забитого голу кияни не зупинились та продовжували тиснути на ворота досвідченого Когута. Андрієвський дальнім ударом перевірив на міцність каркас рівненських воріт. Лише поперечина врятувала рівнян від другого пропущеного голу.

У першому таймі динамівці створили більше гостроти, але більше не забивали. Господарі ж відповідали поодинокими моментами.

Друга частина матчу розпочалась із неточного удару Караваєва з меж штрафного майданчика Вереса.

У другому таймі господарі стали діяти у захисті дисциплінованіше. Тому киянам не вдавалось довести гру до другого забитого голу.

Натомість вже у компенсований до матчу час Верес заробив право на пенальті, яке вдало реалізував Мрвальєвич.

Фінальний свисток зафіксував сенсаційну нічию у Рівному 1:1. Наприкінці зустрічі суддя показав аж 5 жовтих карток – 3 для представників Вереса та дві для гостей із Києва.

Динамо втратило перемогу та шанси обігнати Кривбас у турнірній таблиці. Кияни із 35 балами залишились на 4-му місці в УПЛ.

Верес взяв один бал та тепер має у своєму активі 13 пунктів. Але ця нічия не вивела рівнян із передостаннього місця у таблиці української першості – 15-та сходинка.

Верес залишився при своїх 12 очками та йде на передостанньому 15-му місці.

Відео голів у матчі Верес – Динамо