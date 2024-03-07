Заря – Минай 2:0

Гол: Антюх, 18, Бугай, 73

Первый опасный момент в матче создали хозяева поля. Чурко обыгрался в стенку с Герреро, после чего тот вошел в штрафную площадь Миная и пробил в ближний угол – Кемкин сыграл надежно. Заря уже на 11-й минуте могла открывать счет в поединке, передает 24 Канал.

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Через семь минут снова Заря устроила штурм ворот закарпатского клуба. На этот раз уже результативно. Антюх размочил нули на табло после передачи от Чурко. Луганский клуб повел в матче – 1:0.

Почти сразу хозяева могли удваивать свое преимущество. Герреро на отлично откликнулся на заброс за спин защитников "лис", но на его передачу не успел Кирюханцев.

В конце первого тайма Герреро отправил мяч в сетку ворот соперника после передачи от Антюха. Однако удар нападающего не был засчитан из-за офсайда у панамского футболиста.

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе на табло Зари 1:0.

Полное преимущество "мужиков"

Вторая часть встречи тоже началась с острой атаки хозяев. Яцык после удара головой попал в перекладину.

Уже в следующей атаке острота была у ворот Сапутина. Ременяк классно пробил с дальней дистанции, но с ударом справился голкипер, который перевел мяч на угловой.

На старте второго тайма гости едва не остались в меньшинстве. Семотюк сорвал атаку Зари, сбив Антюха. Главный арбитр матча сразу потянулся за красной карточкой. Однако через несколько секунд судья пошел просматривать видеоповтор. Благодаря ВАР Бондаренко изменил свое решение, отменив удаление и показал желтый свет футболисту "лис".

Снова была острота у ворот гостей после удара Кирюханцева.

В середине второго тайма активность Зари воплотилась в гол. Бугай открылся под передачу Герреро и удвоил преимущество хозяев 2:0.

До финального свистка были еще опасные атаки, но ни одной из команд так и не удалось больше забить. Заря переиграла дома Минай со счетом 2:0.

Видео голов Зари в ворота Миная