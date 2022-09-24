Украина эффектно разгромила Армению, забив пять голов в матче Лиги наций: видео

Сборная Украины сумела одержать необходимую победу в матче против Армении в матче Лиги наций. Украинцы забили пять голов в этом матче.

Армения – Украина 0:5

Голы: Тимчик, 22, Зубков, 57, Довбык, 69, 84, Игнатенко, 81

Сборная Украины на этот матч вышла в обновленном составе. Ни один из игроков, сыгравших с первых минут в матче против Шотландии, в старт не попал. Среди них и Ярмоленко, Малиновский, Матвиенко и Степаненко.

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Армяне же начали матч достаточно активно. За первые минуты создали несколько опасных моментов у ворот Лунина. Голкиперу пришлось демонстрировать все свое вратарское мастерство. И в течение матча он не раз спасал команду от пропущенных голов.

Украинцы первый опасный момент создали в середине первого тайма, когда Цыганков сумел избежать офсайда и пробивал с острого угла. Но голкипер спас.

Но через несколько минут украинцы таки открыли счет во встрече. После прострела Зубкова отличился Тимчик. Хотя в этой атаке стоит отдать должное и Мыколенко и Цыганкову.

Армяне же и дальше создавали опасные моменты из-за скорых контратак. Но забить не сумели.

Разгром во втором тайме

Разница в классе между сборными Украины и Армении стала достаточно ощутимой во втором тайме. Тогда украинцы забили четыре гола.

Сначала отличился Зубков после паса Тимчика. Здесь тоже следует отметить действия Цыганкова. Он ведь тоже мог принять мяч, и решил эффектно пропустить его на партнера, который и забил гол.

Через несколько минут, когда Ярмоленко и Довбык вышли на замену, Зубков отдал результативный пас. Его адресатом стал Довбык, забивший гол. В то время нападавший находился на поле всего минуту. А Зубков же в этом матче забил гол и отдал две результативные передачи.

Довбик же в этом матче оформил дубль. Он сумел протиснуть соперников после розыгрыша углового.

Между результативными ударами был еще один гол. Его автором стал Игнатенко. Игрок получил пас от того же Довбыка и мощно пробил из-за пределов штрафной. Таким образом, Довбик в этом матче сравнялся по результативным действиям с Зубковым.

Сборная Украины выигрывает на выезде со счетом 0:5. Теперь команду ожидает тяжелый матч против Шотландии 27 сентября в Кракове. Именно в этом матче и определится, какое место занимает наша команда в группе Лиги наций.