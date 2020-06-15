Многократный чемпион Германии по футболу неожиданно может прекратить свое существование
Немецкий клуб "Кайзерслаутерн" на грани банкротства. Все попытки руководства договориться с кредиторами не увенчались успехом.
Уже на этой неделе руководство клуба может подать заявку о признании клуба банкротом, сообщает Kicker. Причиной такого решения стали долги клуба в размере более 20 миллионов евро.
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Ликвидация чемпиона
Переговоры с тремя кредиторами об отсрочке платежей примерно на один год успехом не увенчались. Впрочем, дело о банкротстве клуба может быть прекращено в любой момент, если руководству удастся все же договориться с кредиторами или они найдут нового владельца.
В турнирной таблице "красные дьяволы" не потеряют 9 очков, так как данное правило отменили из-за пандемии коронавируса. Сейчас команда занимает 12 место, за шесть туров до финиша сезона оторвавшись от зоны вылета на семь очков.
Пока же "Кайзерслаутерн" будет продолжать свои выступления, а футболисты и тренеры будут получать зарплату.
- 2 июня клуб отпраздновал свое 120-летие.
- "Кайзерслаутерн" четыре раза становился чемпионом Германии (1951, 1953, 1991 и 1998 годы).
- Дважды был обладателем Кубка Германии (1990, 1996) и Суперкубка (1991), а также победителем Кубка Интертото (1975, 1988, 1989).