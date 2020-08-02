Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич перенес операцию. Футболист пропустит начало сезона. Но может вернуться к первым матчам еврокубков.

По окончании сезона Вербич отправился в Германию, где ему сделали операцию. После этого он отправился на отдых на родину – в Словению. А теперь прибыл в Киев, сообщает сайт "Динамо".

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"Беньямину прооперировали паховые кольца, сделали операцию по удалению сетки – это так называемая грыжа спортсмена. Оперативное вмешательство прошло успешно, он вернулся в Киев и проходит реабилитацию", – рассказал врач "Динамо" Андрей Шморгун.

В "Динамо" сообщили, что через несколько недель Вербич сможет приступить к беговой работе и заниматься с мячом. А к полноценному тренировочному процессу сможет вернуться ориентировочно через месяц – в начале сентября.

Таким образом Вербич пропустит начало сезона в УПЛ, который запланирован на 22 августа. Также он не сыграет и в матче за Суперкубок Украины против донецкого "Шахтера" (предварительная дата – 25 августа). Однако к матчам квалификации Лиги чемпионов он уже может быть готов. "Динамо" первым из украинских клубов стартует в еврокубках.

Когда украинские клубы стартуют в еврокубках / инфографика 24 канала

Добавим, что в прошлом сезоне Беньямин Вербич провел за "Динамо" во всех турнирах 37 матчей, в которых забил 14 мячей.