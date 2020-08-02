Півзахисник "Динамо" Беньямін Вербіч переніс операцію. Футболіст пропустить початок сезону. Але може повернутися до перших матчів єврокубків.

Після закінчення сезону Вербіч відправився до Німеччини, де йому зробили операцію. Після цього він відправився на відпочинок на батьківщину – в Словенію. А тепер прибув до Києва, повідомляє сайт "Динамо".

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"Беньяміну прооперували пахові кільця, зробили операцію по видаленню сітки – це так звана грижа спортсмена. Оперативне втручання пройшло успішно, він повернувся до Києва та проходить реабілітацію", – розповів лікар "Динамо" Андрій Шморгун.

В "Динамо" повідомили, що за декілька тижнів Вербіч зможе приступити до бігової роботи та займатися з м’ячем. А до повноцінного тренувального процесу зможе повернутися орієнтовно за місяць – на початку вересня.

Таким чином Вербіч пропустить початок сезону в УПЛ, який запланований на 22 серпня. Також він не зіграє і в матчі за Суперкубок України проти донецького "Шахтаря" (попередня дата – 25 серпня). Однак до матчів кваліфікації Ліги чемпіонів він вже може бути готовий. "Динамо" першим з українських клубів стартує в єврокубках.



Коли українські клуби стартують в єврокубках / інфографіка 24 каналу

Додамо, що в минулому сезоні Беньямін Вербіч провів за "Динамо" в усіх турнірах 37 матчів, у яких забив 14 м'ячів.