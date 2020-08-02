Правый вингер киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков заинтересовал английский "Лестер".

Об этом сообщает издание Sqenf Foot. Подробности не уточняются.

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"Лестер" завершил розыгрыш чемпионата Англии на пятом месте турнирной таблицы и непосредственно квалифицировался в групповой раунд Лиги Европы. В последнем туре "лисы" проиграли Манчестер Юнайтед (0:2).

В текущем сезоне Цыганков провел за "Динамо" 39 матчей во всех турнирах, где забил 17 мячей и отдал 8 результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 16 миллионов евро.

Карьера Цыганкова в "Динамо"