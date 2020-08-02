Лидер "Динамо" Цыганков заинтересовал топ-клуб Англии
Правый вингер киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков заинтересовал английский "Лестер".
Об этом сообщает издание Sqenf Foot. Подробности не уточняются.
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"Лестер" завершил розыгрыш чемпионата Англии на пятом месте турнирной таблицы и непосредственно квалифицировался в групповой раунд Лиги Европы. В последнем туре "лисы" проиграли Манчестер Юнайтед (0:2).
В текущем сезоне Цыганков провел за "Динамо" 39 матчей во всех турнирах, где забил 17 мячей и отдал 8 результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 16 миллионов евро.
Карьера Цыганкова в "Динамо"
- В 2016 году Цыганков дебютировал за киевлян в УПЛ. В 2017 году Виктор Цыганков стал самым молодым игроком "Динамо", который оформил хет-трик, который помог киевлянам одержать домашнюю разгромную победу над львовскими "Карпатами" (5:0).
- По итогам сезона 2018/19 стал лучшим игроком сезона в УПЛ по системе "гол + пас" (18 + 11), но занял второе место как в гонке бомбардиров, так и в списке лучших ассистентов, отстав на один балл от "горняков" Жуниора Мораеса и Тайсона, соответственно.
- Летом 2016 года дебютировал в национальной сборной Украины.
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